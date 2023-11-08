Продукты
GSL001408
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001408
GSL001408

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001408
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Фиолетовый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 296 мм
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Область применения residential
Степень защиты ip IP20
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок pearl черный коричневый кремовый зеленый violet platinum графит lilac
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 4-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812093828.2829.571.16 см. 55г.
BB1
25шт.536064812093875.839.48.9 см. 354г.
CAR
320шт.6360648120938440.419.614 см. 1.603кг.
P12
41680шт.7360648120938112080110 см. 93.93кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Вес 0.044 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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