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GSL001492
GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001492

GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001492
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Не содержит (без) галогенов Нет
С откидной крышкой Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812750737.087.083.45 см. 86г.
BB1
25шт.53606481275078239.28.9 см. 489г.
CAR
320шт.6360648127507540.424.210.6 см. 2.141кг.
P12
41800шт.7360648127507212080110.4 см. 210.6кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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