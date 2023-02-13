Функциональная щитовая панель оператора 10“ SystemeMeters TM
Функциональная щитовая панель оператора 10“ SystemeMeters TM
Референс: HMISGUSTM10A0
Функциональные панели SystemeMeters TM предназначены для отображения параметров, измеряемых беспроводными датчиками термомониторинга. Панели является полностью законченным решением от производителя, обладающим возможностью бесшовной интеграции в систему термомониторинга.
Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик