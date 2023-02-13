Продукты
HMISGUSTM10A0
Функциональная щитовая панель оператора 10“ SystemeMeters TM
HMISGUSTM10A0

Функциональная щитовая панель оператора 10“ SystemeMeters TM

Референс: HMISGUSTM10A0
Линейка SystemeMeters TM

Функциональные панели SystemeMeters TM предназначены для отображения параметров, измеряемых беспроводными датчиками термомониторинга. Панели является полностью законченным решением от производителя, обладающим возможностью бесшовной интеграции в систему термомониторинга.

Спецификация
Технические характеристики
EC001412 Графическая панель
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 13/02/2023 - 12/02/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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