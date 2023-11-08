Продукты
IMT1920BU
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СИНЯЯ
IMT1920BU
IMT1920BU
IMT1920BU
IMT1920BU

ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СИНЯЯ

Референс: IMT1920BU
Линейка MultiSet

Изолента Systeme Electric серии MultiSet в синем цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Незаменима при использовании в быту.

Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Цвет Синий
Ширина 19 мм
Устойчивость к УФ-излучению Да
Толщина 0.13 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091278966.76.72 см. 0.067кг.
BB1
28шт.468040912790217.58.28.4 см. 0.573кг.
CAR
3200шт.1468040912789336.737.419.3 см. 14.955кг.
P12
46000шт.12080110 см. 448кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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