Продукты
IMT1920GY
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СЕРАЯ
IMT1920GY
IMT1920GY
IMT1920GY
IMT1920GY

ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм СЕРАЯ

Референс: IMT1920GY
Линейка MultiSet

Изолента Systeme Electric серии MultiSet в сером цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Незаменима при использовании в быту.

Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Цвет Серый
Ширина 19 мм
Устойчивость к УФ-излучению Да
Толщина 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912799526.76.7 см. 0.067кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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