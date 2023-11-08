ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм КРАСНАЯ
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм КРАСНАЯ
Референс: IMT1920RD
Изолента Systeme Electric серии MultiSet в красном цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Незаменима при использовании в быту.
Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Цвет Красный
Ширина 19 мм
Устойчивость к УФ-излучению Да
Толщина 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127858
|2
|6.7
|6.7
|см.
|0.067
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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