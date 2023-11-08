Продукты
IMT1920BK
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ
IMT1920BK
IMT1920BK
IMT1920BK
IMT1920BK

ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм Х 20м толщина-0,13мм ЧЁРНАЯ

Референс: IMT1920BK
Линейка MultiSet

Изолента Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. - Наличие большого выбора цветов позволяет использовать ее при маркировке проводов. - Температура эксплуатации: -30…+70°С - Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. - Незаменима при использовании в быту.

Спецификация
Технические характеристики
EC000128 Лента клейкая / Изолента / Лента защитная
Цвет Черный
Ширина 19 мм
Устойчивость к УФ-излучению Да
Толщина 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912791926.76.7 см. 0.067кг.
BAG
28шт.46804091279268.3817.4 см. 0.536кг.
CAR
3200шт.18.638.936.9 см. 14.258кг.
P12
46000шт.11080120 см. 438кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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