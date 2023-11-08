W59 4-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 4-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: KD-4-28
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 298 мм
Основные характеристики
Серия продукта W59
Тип продукта рамка
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Дополнительные характеристики
Количество постов 4-постовая
Режим фиксации защёлкивание
Тип покрытия глянцевая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335500
|29.8
|8.5
|0.9
|см.
|41
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018230
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|752
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018237
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.7
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|109
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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Тип документа
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