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KP-152-78
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, СОСНА
KP-152-78

W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, СОСНА

Референс: KP-152-78
Линейка W59

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Цвет Белый
Количество постов (мест) 2
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Цветовой оттенок сосна
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия W59 W59
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809834678.58.54.9 см. 62г.
BB1
210шт.1360648098346423.219.58.9 см. 726г.
CAR
360шт.4360648098346540.424.228.8 см. 4.576кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 157кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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