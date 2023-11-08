W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: KP-252-28
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) двухместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Количество постов (мест) 2
Вид/ марка материала Термопласт
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Цветовой оттенок слоновая кость
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W59 W59
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0867 кг
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983504
|15.7
|8.5
|4.9
|см.
|97
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606480983501
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|583
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606480983502
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.728
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|132
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
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