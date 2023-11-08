W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-151-18
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) без заземления со шторками подходит для сетей до 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта W59
Тип продукта 1 розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335029
|8.5
|8.5
|3.48
|см.
|80
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607050335036
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|901
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|24607050335030
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|189
|кг.
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Формат PDF
Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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