W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: RS16-151-5-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Цветовой оттенок хром
Комплектация изделия механизм
Тип продукта 1 розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Серия W59
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия окрашенный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138061765
|7.08
|7.08
|3.48
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138061772
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|778
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138061779
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.1
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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