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RS16-152-18
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-152-18

W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: RS16-152-18
Линейка W59

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) с заземлением и шторками подходит для сетей до 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации Винтом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503350438.58.54 см. 86г.
BB1
210шт.460705033505023.219.58.9 см. 962г.
CAR
360шт.2460705033505440.424.228.8 см. 7.1кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 200кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 374.45 kB
Розетки серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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