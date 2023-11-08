W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: RS16-152-5-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия продукта W59
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия окрашенный
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Комплектация изделия механизм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138061741
|7.08
|7.08
|4
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138061758
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|839
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138061755
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186
|кг.
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Формат PDF
Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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