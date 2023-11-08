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RS16-152-5-86
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
RS16-152-5-86

W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: RS16-152-5-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия продукта W59
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия окрашенный
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Комплектация изделия механизм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380617417.087.084 см. 74г.
BB1
210шт.460713806175823.219.58.9 см. 839г.
CAR
320шт.1460713806175540.424.210.6 см. 2.3кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 186кг.
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 374.45 kB
Розетки серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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