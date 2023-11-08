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RS16-152-6-86
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RS16-152-6-86

W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: RS16-152-6-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380621687.087.084 см. 74г.
BB1
210шт.460713806217523.219.58.9 см. 839г.
CAR
320шт.1460713806217240.424.210.6 см. 2.3кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 186кг.
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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