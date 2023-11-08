W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-152-2-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок слоновая кость
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060560
|7.08
|7.08
|4
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060577
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|839
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060574
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.4
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|178
|кг.
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Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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