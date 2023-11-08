W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: RS16-152-4-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Цветовой оттенок золотой
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм
Тип продукта 1 розетка
Тип покрытия окрашенный
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип монтажа скрытый
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138061284
|7.08
|7.08
|4
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138061291
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|839
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138061298
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186
|кг.
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Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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