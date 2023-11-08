W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RS16-151-6-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Комплектация изделия механизм
Тип продукта розетка
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия окрашенный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062182
|7.08
|7.08
|3.48
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062199
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|778
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062196
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.1
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175
|кг.
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Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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