W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-151-28
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) без заземления со шторками подходит для сетей до 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип продукта 1 розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия механизм в сборе
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335791
|8.5
|8.5
|3.48
|см.
|80
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607050335807
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|901
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607050335804
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|189
|кг.
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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