W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-151-2-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия механизм
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060522
|7.08
|7.08
|3.48
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060539
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|778
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060536
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|167
|кг.
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Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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