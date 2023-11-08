GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000243
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Glossa
Цветовой оттенок бежевый
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657979
|7.08
|7.08
|4.01
|см.
|83
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657976
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.774
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657977
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.45
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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