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RS16-151-1-86
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
RS16-151-1-86

W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: RS16-151-1-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Тип монтажа утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380600277.087.083.48 см. 68г.
BB1
210шт.460713806003423.219.58.9 см. 778г.
CAR
360шт.1460713806003140.424.228.8 см. 6.3кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 167кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 374.45 kB
Розетки серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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