W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, ШАМПАНЬ
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, ШАМПАНЬ
Референс: KP-252-48
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) двухместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Цвет Хром
Количество постов (мест) 2
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Цветовой оттенок шампань
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия W59 W59
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0867 кг
Тип покрытия глянцевое
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Монтаж электропроводки открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983511
|15.7
|8.5
|4.9
|см.
|97
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606480983518
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|583
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606480983519
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.728
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|132
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
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