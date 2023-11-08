W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, СОСНА
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 2-местная, СОСНА
Референс: KP-252-78
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) двухместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Цвет Белый
Количество постов (мест) 4
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Серия W59 W59
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Монтаж электропроводки открытый
Количество постов 2 x 1 gang
Совместимость серий продукта коробка для наружного монтажа
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983542
|15.7
|8.5
|4.9
|см.
|97
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606480983549
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|583
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606480983540
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.728
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|132
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
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