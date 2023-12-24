ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC36V 50/60Hz
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ MA2K 4НО AC36V 50/60Hz
Референс: MA2KN40C7
Промежуточное реле серии MA2K; исполнение – 4НО; напряжение управления – 36 В пер.тока; монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Промежуточные реле предназначены для выполнения коммутации во вспомогательных цепях и цепях управления, защиты и сигнализации. Они применяются в различных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации.
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Тип документа
Каталог Каталог 2023 SystemePact M_MC1KКаталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
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Размер 973.05 kB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
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