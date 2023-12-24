Продукты
MA1KN04
БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 4НЗ
MA1KN04

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 4НЗ

Референс: MA1KN04
Линейка SystemePact M

Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MCK1/MPK1; конфигурация 4НЗ; монтаж – защелкиванием на лицевой стороне контактора. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409142912107.94.4 см. 0.28кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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