КОНТАКТОР MC1K 6A 1НО AC110V 50/60Hz

Контактор серии SystemePact MC1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 6 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 110 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MC1K предназначены для управления двигателями (категория AC-3 и AC-4), а также для применения в простых системах автоматизации.