ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,6-2,5A
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,6-2,5A
Референс: MR2K0308
Тепловое реле перегрузки серии MR2К для сетей переменного тока, диапазон регулирования 1,6…2,5 А; класс 10; монтаж - непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Тепловые реле серии MR2К предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок, обрыва фаз. Совместно с контактором серии MC1K может представлять собой электромагнитный пускатель открытого исполнения.
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Дата документа: 24/12/2023
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Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84628_23
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Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
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