Продукты
MC2K1210M7
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC220V 50/60Hz
MC2K1210M7

РЕВЕРСИВНЫЙ КОНТАКТОР MC2K 12A 1НО AC220V 50/60Hz

Референс: MC2K1210M7
Линейка SystemePact M

Реверсивный контактор серии SystemePact MC2K для сетей переменного тока, номинальный ток – 12 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 220 В пер.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Реверсивные контакторы серии MC2K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091433779.46.76.3 см. 0.43кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик