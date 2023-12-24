ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 0,25-0,4A

Тепловое реле перегрузки серии MR2К для сетей переменного тока, диапазон регулирования 0,25…0,40 А; класс 10; монтаж - непосредственно под контактором, подключение с помощью винтовых зажимов. Тепловые реле серии MR2К предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок, обрыва фаз. Совместно с контактором серии MC1K может представлять собой электромагнитный пускатель открытого исполнения.