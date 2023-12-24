БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 2НО
БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ MA1KN 2НО
Референс: MA1KN20
Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MCK1/MPK1; конфигурация 2НО; монтаж – защелкиванием на лицевой стороне контактора. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409142905
|10
|7.9
|4.4
|см.
|0.22
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог 2023 SystemePact M_MC1KКаталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
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