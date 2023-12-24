КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC12V
КОНТАКТОР MP1K 12A 1НО DC12V
Референс: MP1K1210JD
Контактор серии SystemePact MP1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 12 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 12 В пост.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MP1K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409141922
|6.2
|5
|7.6
|см.
|0.28
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог 2023 SystemePact M_MC1KКаталог 2023 SystemePact M_MC1K
Дата документа: 24/12/2023
Формат PDF
Размер 1.78 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
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