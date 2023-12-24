КОНТАКТОР MP1K 4P(4НО) 12A DC240V

Контактор серии SystemePact MP1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 12 А, 4P(4НО), напряжение управления – 240 В пост.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MP1K предназначены для управления не индуктивной или слабо индуктивной нагрузкой (AC-1), а также для применения в простых системах автоматизации.