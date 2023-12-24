КОНТАКТОР MP1K 9A 1НО DC24V

Контактор серии SystemePact MP1K для сетей переменного тока, номинальный ток – 9 А, 3P, 1НО, напряжение управления – 24 В пост.тока, монтаж – на DIN-рейке или винтами на монтажной плате. Контакторы серии MP1K предназначены для управления двигателями, а также для применения в простых системах автоматизации.