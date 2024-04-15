БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC24V
Референс: MA6DK10BD
Блок электромеханической защелки с катушкой управления 24В DC для контакторов MC1D 09-95A. Используется для удержание контактора в замкнутом состоянии после снятия питания с катушки пускателя. Отключение контактора происходит при подаче напряжения на катушку блока электромеханической защёлки или с помощью механического рычага на его корпусе.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Степень защиты (IP) IP20
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Втычной
Номинальное напряжение 690
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169346
|5.6
|8.6
|5.7
|см.
|0.114
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|—
|29.7
|37.8
|26.3
|см.
|9.928
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1D аксессуары
Дата документа: 03/01/2025
Формат PDF
Размер 6.06 MB
Руководство по эксплуатации MC1D аксессуары
3D модели
3D модели MA6DK…
Дата документа: 09/04/2025
Формат STP
Размер 1.17 MB
3D модели MA6DK…
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
