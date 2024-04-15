БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC24V

Блок электромеханической защелки с катушкой управления 24В DC для контакторов MC1D 09-95A. Используется для удержание контактора в замкнутом состоянии после снятия питания с катушки пускателя. Отключение контактора происходит при подаче напряжения на катушку блока электромеханической защёлки или с помощью механического рычага на его корпусе.