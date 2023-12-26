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MC1D80BNE
КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 24-60V AC/DC
MC1D80BNE

КОНТАКТОР MC1D 3P 80A НО+НЗ 24-60V AC/DC

Референс: MC1D80BNE
Линейка SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 80 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 24…60 В пер./пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Модульное исполнение Да
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 37 кВт
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.12.47.314.1 см. 1.475кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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