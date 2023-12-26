МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 50-127V AC/DC

Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1D; тип – варистор; напряжение – 50…127 В пер./пост.ток ; безвинтовое боковое крепление. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей чувствительных к высокочастотным и коммутационным помехам. Защита обеспечивается посредством ограничения неустановившегося напряжения до 2 Uc, не более. Незначительное увеличение времени отпускания (в 1,1 - 1,5 раза больше нормального времени).