КОНТАКТОР MC1D 3P 9A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ

Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 9 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 24 В пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Катушка BL обладает пониженным током потребления при удержании: 110 мА, 2.7 Вт, что позволяет подключать контактор напрямую к выходам контроллера. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтами и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.