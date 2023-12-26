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MA1M38
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A
MA1M38

МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A

Референс: MA1M38
Линейка SystemePact M

Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1D на номинальный ток 9 – 38 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409072622207575 мм. 28г.
CAR
350шт.14680409072629400215100 мм. 1 805г.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
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