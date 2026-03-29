MC1D32BL
КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 24VDC С ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТУШКИ
Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 32 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 24 В пост. тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Катушка BL обладает пониженным током потребления при удержании: 110 мА, 2.7 Вт, что позволяет подключать контактор напрямую к выходам контроллера. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтами и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Модульное исполнение Нет
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 24-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091981935.510.512.2 см. 0.646кг.
CAR
330шт.1468040919819029.433.627.8 см. 20.102кг.
P12
4720шт.1208098 см. 494кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 29/03/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации MC1D
Дата документа: 25/02/2026
Формат PDF
Размер 3.36 MB
3D модели
3D модель MC1D38 DC
Дата документа: 10/07/2025
Формат STP
Размер 13.01 MB
2D чертежи
2D чертеж MC1D25...38 DC с размерами
Дата документа: 10/07/2025
Формат DWG
Размер 54.2 kB
Совместимые продукты
MADT4
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 10…180С
MA1M38
 
МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1D 9…38A
MADN02
 
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADT0
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…3С
MADN20
 
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MADN11
 
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MAD4VU
 
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 110-250V AC/DC
MAD4VG
 
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 50-127V AC/DC
MA6DK10MD
 
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC220V
MA6DK10E7
 
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC42V
MA6DK10BD
 
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A DC24V
MAD4VE
 
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 24-48V AC/DC
MADT2
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…30С
MADR2
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…30С
MADR0
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…3С
MA6DK10B7
 
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC24V
MADR4
 
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 10…180С
MA6DK10M7
 
БЛОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC220-277V
