БЛОК ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC220V-277V
БЛОК ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ MC1D 09-95A AC220V-277V
Референс: MA6DK10M7
Блок электромеханической защелки с катушкой управления 220-277В АС для контакторов MC1D 09-95A. Используется для удержание контактора в замкнутом состоянии после снятия питания с катушки пускателя. Отключение контактора происходит при подаче напряжения на катушку блока электромеханической защёлки или с помощью механического рычага на его корпусе.
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06885_23
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
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