КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1D 3P 65A НО+НЗ 220V 50/60ГЦ
Референс: MC1D65M7
Контактор серии SystemePact MC1D на номинальный ток 65 А, 3P, 1НО+1НЗ; напряжение управления – 220 В пер.тока; крепеж – на DIN-рейке или монтажной плате. Контакторы серии SystemePact MC1D разработаны для управления двигателями различных типов, а также насосами, лифтов и системами вентиляции. Они имеют увеличенный электрический и механический ресурс; могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Модульное исполнение Нет
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 30 кВт
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071021
|75
|125
|145
|мм.
|1 067
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409071028
|400
|320
|180
|мм.
|13 505
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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