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MAD4VE
МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 24-48V AC/DC
MAD4VE

МОДУЛЬ ОГР. ПЕРЕН. MC1D ВАРИСТОР 24-48V AC/DC

Референс: MAD4VE
Линейка SystemePact M

Модуль ограничения коммутационных перенапряжений для контакторов серии SystemePact MC1D; тип – варистор; напряжение – 24…48 В пер./пост.ток ; безвинтовое боковое крепление. Модули ограничения перенапряжений обеспечивает эффективную защиту цепей чувствительных к высокочастотным и коммутационным помехам. Защита обеспечивается посредством ограничения неустановившегося напряжения до 2 Uc, не более. Незначительное увеличение времени отпускания (в 1,1 - 1,5 раза больше нормального времени).

Спецификация
Технические характеристики
EC000683 Модуль защиты от перенапряжений
Функционал. назначение/применение Варистор
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 24-48 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 24-48 В
Со светодиодной (LED) индикацией Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409072547305550 мм. 25г.
CAR
356шт.14680409072544400215100 мм. 1 684г.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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