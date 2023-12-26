ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…30С
ДОП. КОНТ. MC1D ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…30С
Референс: MADT2
Дополнительный контактный блок с выдержкой времени для контакторов серии SystemePact MC1D; тип – на срабатывание; выдержка времени – 0,1…30 с; присоединение - винтовыми зажимами. Дополнительный контактный блок с выдержкой времени предназначен для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Он позволяет получить задержку замыкания или размыкания вспомогательных цепей.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|5.2
|5.2
|6.5
|см.
|0.087
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact MКаталог SystemePact M
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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