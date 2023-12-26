ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 1НО+3НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ДОП. КОНТ. БЛОК MC1D 1НО+3НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Референс: MADN13
Блок дополнительных контактов для контакторов серии SystemePact MC1D; конфигурация 1НО + 1НЗ; фронтальный монтаж с помощью винтовых зажимов. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с контакторами и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Фронтальная установка (спереди)
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 8 А
Тип подключения Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072509
|45
|55
|55
|мм.
|80
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14680409072506
|400
|215
|100
|мм.
|2 810
|г.
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Тип документа
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Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.67 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
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