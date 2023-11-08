W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-153-28
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) без заземления и защитных шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 230 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип крышки без шторок
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981739
|8.5
|8.5
|3.48
|см.
|80
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606480981737
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.685
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|189
|кг.
Документы
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Формат PDF
Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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