W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ШАМПАНЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) розетки без заземления и защитных шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.