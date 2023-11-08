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RS16-255-58
W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ

W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: RS16-255-58
Линейка W59

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет матовый хром) двойнаяс заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип покрытия окрашенный
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я розетка
Цветовой оттенок хром
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтом
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100215411.88.54.9 см. 94г.
BB1
26шт.469020100216123.219.58.9 см. 667г.
CAR
312шт.1469020100216840.424.210.6 см. 2.2кг.
P12
41080шт.12080110.4 см. 155кг.
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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