W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СОСНА
W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СОСНА
Референс: RS16-255-78
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет сосна) двойнаяс заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип покрытия декорировано пленкой
Цветовой оттенок сосна
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтом
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201002192
|11.8
|8.5
|4.9
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201002208
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|667
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14690201002205
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.2
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|155
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик