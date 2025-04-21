MX Расцепитель независимый 12-24В AC Systeme9
MX Расцепитель независимый 12-24В AC Systeme9
Референс: S9A50005
Независимый расцепитель (MX) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон напряжений управления: 12 - 24 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.
5 460
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 1
Глубина установочная 45
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 24
Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку 1
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409208489
|9.3
|3.4
|8.8
|см.
|0.073
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409208564
|10.2
|29
|9.5
|см.
|0.799
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|24680409208483
|28.5
|40
|30.4
|см.
|8.538
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|220
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
S9A MX
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 4.18 MB
S9A MX
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для расцепителей серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 267.95 kB
Руководство по эксплуатации для расцепителей серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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