MX Расцепитель независимый 12-24В AC Systeme9

Независимый расцепитель (MX) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон напряжений управления: 12 - 24 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.